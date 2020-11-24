Судимый калининградец купил липовый диплом и стал директором муниципального учреждения

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На жителя Гвардейска завели уголовное дело за использование подложного диплома об образовании при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 39-летний горожанин очень хотел «порулить» каким-нибудь муниципальным учреждением, но у него не было высшего образования. Однако мужчина все же где-то добыл диплом об окончании высшего учебного заведения - ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», что позволило ему стать директором учреждения.

«По запросу образовательное учреждение предоставило информацию о том, что мужчина в университете никогда не обучался, какие-либо документы об окончании ВУЗа ему не выдавались. Назначена экспертиза подлинности документа», - сообщили в пресс-службе полиции, добавив, что злоумышленнику грозит до 6 месяцев лишения свободы.