В Калининграде объявлен срочный сбор добровольцев для поиска 12-летней девочки

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В Калининграде волонтеры ищут 12-летнюю Полину Козлову, которая во вторник, 24 ноября, ушла из дома в поселке Большое Исаково и пропала. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в «ВКонтакте».

- Волонтеры – пока это 15 человек – уже выехали на поиски в Калининград и Большое Исаково. Все желающие помочь могут присоединяться, обратившись к координатору, - рассказали "КП" организаторы.

Также требуется помощь в распространении ориентировок в сети интернет (паблики ВК, ОК, FB).

Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 508-038 или 520-444 (бесплатный звонок).