Мэрия заключила контракт на строительство детсада на ул. Мариенко

. Фото: мэрия Калининграда

Администрация Калининграда заключила контракт на строительство нового детсада на улице Мариенко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дошкольное учреждение будет строить компания «Риттал-Калининград», уже построившей в городе детские сады на улицах Левитана, Карамзина, Флотской.

Новый детсад рассчитан на 185 детей, из них 60 мест предусмотрено для малышей в ясельных группах, которые будут располагаться на первом этаже. Это здание для дошколят будет очень похоже на своего «старшего брата»: дополнительный корпус детского сада № 59 на Сельме.