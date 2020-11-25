В Калининграде грабитель отобрал у пенсионера продукты

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В Калининграде полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером возвращавшемуся домой 61-летнему пенсионеру подбежал неизвестный мужчина и вырвал из рук сумку. Добычей злоумышленника стали деньги, продукты питания и банковские карты.

Пенсионер запомнил приметы подозреваемого и вызвал полицейских, которые обследовали соседние улицы и вскоре обнаружили злоумышленника. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска у него было изъято краденое имущество. Выяснилось, что к грабежу причастен ранее судимый за аналогичные преступления 36-летний местный житель.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.