В Калининград поступила вакцина от коронавируса для пострегистрационных исследований

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Калининград вошел в число шести регионов, в которые доставили вакцину от коронавируса «Эпиваккорона». Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вакцина поступила для проведения двух пострегистрационных клинических исследований.

В первом примут участие 150 человек старше 60 лет, во втором - 30 тыс. добровольцев. Кроме того, продолжается набор участников исследования в группе из 3 тыс. человек старше 18 лет. После прививки добровольцы регулярно наблюдаются в медицинском учреждении в течение полугода, на базе которого проводилась иммунизация.

Напомним, вакцина центра «Вектор» Роспотребнадзора под названием «Эпиваккорона» получила регистрационное удостоверение в октябре.