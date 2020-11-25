Житель Краснознаменска застрелился из карабина

Поначалу 38-летний житель Краснознаменска выпивал в квартире, где проживал со своим братом. Было это днем 24 ноября. Потом, ни слова не говоря, поднялся из-за стола и прошел в комнату, где брат-охотник хранил свое оружие. Как позже выяснилось, краснознаменец тайком вытащил из кармана брюк родственника ключи от сейфа. Открыв железный ящик, мужчина взял оттуда самозарядный карабин системы Симонова, приставил дуло к виску и выстрелил.

Раненый скончался в машине «Скорой помощи». Обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.