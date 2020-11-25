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Общество

В Калининграде двое отделочников обокрали квартиру, в которой делали ремонт

Ущерб составил 30 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские раскрыли кражу электроинструментов из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Калининградец нанял двух отделочников для ремонта своей квартиры. В течение десяти дней рабочие занимались отделкой, однако как только горожанин оставил им ключи от квартиры, то злоумышленники похитили все инструменты. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Рабочих задержали на следующий день, в ходе обыска у них было изъято краденое имущество. Теперь фигурантом уголовного дела светит до 5 лет лишения свободы.