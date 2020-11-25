Курсирующие на приморском направлении «Ласточки» перевезли в 2020 году 3 млн пассажиров

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С начала 2020 года электропоезда «Ласточка», курсирующие на приморских направлениях, перевезли три миллиона пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги

«Юбилейного пассажира» определила автоматическая система управления в которой ведется статистика продажи билетов в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте перевозчика и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Трехмиллионный билет был приобретен на скоростной поезд «Деловой экспресс», курсирующий из Зеленоградска в Калининград.

«Ласточки» начали курсировать на Калининградской железной дороге в июне 2018 года. За это время они перевезли почти 7,5 млн пассажиров, в текущем году «Ласточками» воспользовались 79% от общего количества пассажиров пригородных поездов.