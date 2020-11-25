Приставы убедили злостную алиментщицу выплатить дочери более 400 тыс рублей

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В Нестеровском районе приставы разыскали мать, которая забыла выплачивать деньги на содержание дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

В 2016 году суд обязал женщину выплачивать четверть доходов на содержание дочери, однако мать своих обязательств не выполняла и накопила задолженность в размере 439 тысяч рублей. Ее дважды привлекали к административной ответственности, а затем и вовсе объявили в розыск. К поиску горе-родительницы подключилась полиция.

«Результат принесла работа, которую судебный пристав-исполнитель провела с опекуном девочки. Оказалось, что иногда мать встречалась с дочерью. Благодаря этому удалось установить место проживания должника, связаться с женщиной и убедить прийти на прием», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Нестеровчанка пообещала приступить к погашению долга и в ноябре перечислить деньги на содержание дочери. Если этого не произойдет, женщине грозит уголовная ответственность.