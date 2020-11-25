7 школьников, 4 студента, 14 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 34-х заболевших диагностирована пневмония, три человека умерли.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 14 медицинских работников;

- 17 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 работников торговли;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения культуры;

- 2 сотрудника санаторно-курортных учреждений;

- сотрудник гостиницы;

- 5 сотрудников охранных предприятий;

- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 7 учащихся (Шили, школы 29, 22, 10);

- 6 воспитанников детских садов (д/с 4 Черняховск, д/с 56, 107,40,37,136 Калининград);

- 4 студента (колледж предпринимательства, БФУ, РАНХиГС, БГА);

- ребёнок до года;

- 16 неработающих.

Всего в области по состоянию на среду, 25 ноября, подтверждено 10523 случая COVID-19.