7 школьников, 4 студента, 14 медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 34-х заболевших диагностирована пневмония, три человека умерли.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 14 медицинских работников;
- 17 работающих на промышленных предприятиях;
- 10 сотрудников образовательных учреждений;
- 8 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 работников торговли;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения культуры;
- 2 сотрудника санаторно-курортных учреждений;
- сотрудник гостиницы;
- 5 сотрудников охранных предприятий;
- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 7 учащихся (Шили, школы 29, 22, 10);
- 6 воспитанников детских садов (д/с 4 Черняховск, д/с 56, 107,40,37,136 Калининград);
- 4 студента (колледж предпринимательства, БФУ, РАНХиГС, БГА);
- ребёнок до года;
- 16 неработающих.
Всего в области по состоянию на среду, 25 ноября, подтверждено 10523 случая COVID-19.