В Зеленоградске двое уголовников пытались проникнуть в кафе на променаде

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Зеленоградске сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин за порчу имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью группа задержания получила информацию, что на охраняемом объекте, расположенном на променаде, сработала тревожная сигнализация.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили, что в помещении сломаны ролставни и оторвана рекламная вывеска.

Вскоре они задержали двоих мужчин, которые при виде стражей правопорядка попытались скрыться. Ими оказались ранее судимые 32 и 22-летние местные жители.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.