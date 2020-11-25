Опрос: Если границы будут закрыты, россияне в 2021 году массово поедут в Калининград

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Российские путешественники назвали туристические направления в РФ, которые они хотели бы посетить в первую очередь, если в 2021 году выезд за границу будет вновь затруднен. Соответствующий опрос провел сервис Biletix, пишет «РИА Новости».

Наиболее популярным маршрутом стала Калининградская область. Если в 2021 году границы останутся «закрытыми», в самый западный регион РФ планирует съездить почти 16 процентов опрошенных.

Следующими в рейтинге популярных направлений идут Алтай — более 13 процентов, Дальний Восток (Камчатка, Приморье, Курилы, Сахалин) — 12 процентов, Карелия — 11,6 процента и Байкал — 10,5 процента.