В регионе более 400 многодетных семей получили по 450 тысяч на погашение ипотеки

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В Калининградской области 424 многодетные семьи получили господдержку на погашение ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Льгота предоставляется многодетным семьям, у которых с 1 января 2019 года появился третий, четвертый или последующие дети. Единовременная поддержка предоставляется родителям, имеющим кредитный договор, подписанный в период до 1 июля 2023 года.

Семьям выделяется 450 тысяч, эти деньги можно направить пойдут на погашение основного долга. Если же долг уже меньше данной суммы, то предоставляется возможность потратить остаток на оплату процентов.

За два года такой мерой поддержки в регионе воспользовались 602 многодетных семьи.