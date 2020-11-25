В Калининграде за день сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три пешехода пострадали в Калининграде во вторник, 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Челнокова 69-летний водитель «Пежо» на парковке сбил 43-летнего пешехода. В результате наезда мужчина получил травмы. Также на парковке, но на улице Аксакова в результате наезда пострадал 26-летний пешеход.

На улице Верхнеозерной 24-летний водитель «Фольксвагена» сбил на пешеходном переходе 27-летнего мужчину. Он получил травмы.