Елену Дятлову официально утвердили в должности главы администрации Калининграда

Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

Горсовет депутатов официально утвердил Елену Дятлову на должность главы администрации Калининграда на ближайшие два года. Решение приняли в среду, 25 ноября, на очередном заседании. За проголосовали 24 депутата, против оказался один.

Поздравить нового сити-менеджера и бывшего уже министра развития инфраструктуры региона приезжал губернатор Антон Алиханов. После церемонии он покинул мэрию, не дожидаясь окончания заседания горсовета.

- Ваше решение это большая поддержка для меня. Приложу все свои усилия, чтобы оправдать ваше доверие и доверие горожан, - сказала Елена Дятлова.

Напомним, Елена Дятлова прежде занимала должность министра развития инфраструктуры Калининградской области.