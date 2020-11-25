Прокуратура потребовала убрать свалки с территории кладбищ в Правдинском районе

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Прокуратура Правдинского районе установила, что сотрудники муниципального учреждения «Радуга» не выполняют свои обязанности по санитарному содержанию мест захоронения на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлены, что на территории кладбищ в поселках Песочный, Дружба, Мозырь, Подлипово, Крылово, Солдатово, Домново, Знаменский выявлены находятся свалки, что свидетельствует о полном бездействии должностных лиц муниципального учреждения.

В адрес директора МКУ по благоустройству «Радуга» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре.