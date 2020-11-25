Парусник «Седов» вернулся в Калининградскую область после кругосветной экспедиции

"Седов" завершил экспедицию. Фото: пресс-служба БГА РФ

Калининградский учебный парусник «Седов» завершил кругосветку и с 24 ноября находится на рейде Балтийска. Завершающим этапом стал прохождение «Седовым» Северного морского пути от Владивостока до Калининграда.

- Мы сейчас подводим общий итог. Задача, поставленная перед всеми тремя парусниками Росрыболовства по проведению экспедиции «Паруса мира», выполнена. Курсанты – а это более 700 ребят из 9 учебных заведений России – прошли практику, - говорит "КП" Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета, которому принадлежит легендарное судно.

Напомним, «Седов» начал кругосветку в Калининграде 7 декабря 2019. Далее было прохождение всего Атлантического океана, посещение портов Южной Америки, Южной Африки, переход Индийским океаном, Океанией, прибытие во Владивосток и учебный рейс в Японском море со сменой курсантов. Парусник стартовал 19 августа из Владивостока домой и провел длительное время в суровых условиях Северного морского пути. Несколько суток «Седов» там даже шел под парусами.

Как рассказал Владимир Волкогон, благодаря строгому выполнению всех требований Роспотребнадзора, заболевших коронавирусом за весь период экспедиции не было ни на «Седове», ни на «Крузенштерне».

Позади у «Седова» более 35 тысяч пройденных морских миль.

Как сообщает пресс-служба БГА, утром, 27 ноября, парусник ошвартуется на 18-м причале Калининградского морского рыбного порта. Состоится торжественное построение экипажа и курсантов «Седова», а также курсантов, которые участвовали в кругосветной экспедиции на других парусниках, в том числе с Дальнего Востока, Мурманска, Керчи.

Доступ на территорию порта родителям, друзьям и близким невозможен из-за карантинных ограничений по нераспространению COVID-19.

Организаторы сообщили, что родным придется дождаться ребят на территории Калининградского морского рыбопромышленного колледжа (ул. Мореходная, 3). Туда курсантов доставят на автобусах к 15:00.

Отметим, впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвовали в кругосветной экспедиции, которая была посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.