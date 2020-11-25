Несмотря ни на какие финансовые трудности, люди не готовы экономить на домашних любимцах

Выяснилось, что россияне не экономят на своих меньших друзьях, и в первые девять месяцев 2020 года еще более активно тратили на аксессуары и другие товары для домашних животных в сравнении с прошлым годом.

Самыми активными для трат на четвероногих месяцами стал период изоляции – март-май. В марте средняя сумма трат в зоомагазине выросла год к году на 16% (1 227 руб.). Самую крупную единоразовую покупку во благо домашних любимцев клиенты Райффайзенбанка также совершили в мае, она составила 450 тыс. руб.

- Забота о домашних питомцах остается важным приоритетом вне зависимости от внешних обстоятельств, — рассказала Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розницы макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка. — Выбирая фурминатор или корм своего любимца, владельцы Кэшбэк карты Райффайзенбанка не только заботятся о своих питомцах, но и получают кэшбэк 1.5% в рублях, размер которого сразу виден в онлайн-банке.

Наиболее заметный рост спроса отмечается в онлайн-сегменте: рост продаж товаров для животных за январь - сентябрь 2020 года на онлайн-платформе Wildberries составил почти 8 раз год к году.

Чаще всего онлайн приобретали сухой и влажный корм - рост в 13 раз в денежном выражении и в 12 раз в штуках с января по сентябрь год к году, витамины и добавки в 14 раз, кормушки в 12 раз, контейнеры для корма в 4 раза.

Также большой рост продемонстрировали предметы гигиены для животных (в штуках год к году): гели и мыло рост в 27 раз, расчески в 24 раза, наполнители для лотков в 14 раз, накладные когти в 10 раз, пакеты для уборки за животными в 8 раз, фурминаторы − приборы для вычесывания шерсти и лосьоны для животных в 8 раз, пуходёрки в 6 раз и зубные щётки для животных в 4 раза.

- Несмотря ни на какие экономические трудности, люди не готовы экономить на домашних любимцах. При этом россияне готовы тратиться не только на предметы первой необходимости – корма и гигиенические средства для животных - но и уделяют значительное внимание внешнему виду своих питомцев, — прокомментировал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries. Кроме того, мы отмечаем растущий интерес к аквариумистике — продажи товаров для разведения рыб и благоустройства аквариумов в январе-сентябре выросли в 21 раз год к году - для россиян это еще одно относительно новое домашнее хобби в 2020 году и способ снятия стресса в условиях самоизоляции.