В Калининграде появились улицы Люберецкая и Саврасова

Решение приняли на заседании Горсовета. Фото: Горсовет Калининграда

В среду, 25 ноября, на заседании городского совета депутатов Калининграда приняли решение о присвоении наименований нескольким улицам и переулку.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в Московском районе Калининграда появятся улицы: Агнии Барто (начинается от ул. С. Лазо в восточном направлении); Люберецкая (соединяет Аллею смелых с ул. Раменской); Саврасова (соединяет ул. Казачью с ул. Пархоменко).

В Центральном районе Лужский переулок соединит улицу Карташева с переулком Карташева.