Орангутану Оле в Калининградском зоопарке исполнилось 2 года, ему подарили кубики

Орангутану исполнилось два года. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке отметили день рождения орангутана по кличке Оле (в переводе с норвежского означает «предок»). Малышу исполнилось два года.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, опекуны подарили имениннику яркие деревянные кубики.

«Оле очень рад новым игрушкам, ведь дети, пусть даже и человекообразные, любят играть!», - отметили в зоопарке.

Напомним, первый за долгое время детеныш орангутана родился в Калининградском зоопарке 23 ноября 2018 года. Родителями стала пара орангутанов Нонна (в 2016 году прибыла из Московского зоопарка) и Бенджамин (в 2016-м прибыл из зоопарка Ольборга, умер 26 апреля 2019 года от пневмонии).