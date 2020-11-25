Багратионовский музей создал виртуальный тур по экспозициям

. Фото: Багратионовский музей истории края

Обновленный виртуальный тур по историческому музею Багратионовска выложен на сайте учреждения. Гости смогут «прогуляться» по музейным помещениям и изучить 3D-фотографии объемных предметов из постоянной экспозиции.

Как рассказали в музее, в настоящее время постоянная экспозиция занимает четыре зала.

Первый зал посвящен прусской земле Натангии, замкам Тевтонского ордена.

Во втором рассказывают о сражении при Прейсиш-Эйлау 7-8 февраля 1807 года. Здесь есть находки с поля сражения, коллекция наград России, Франции и Пруссии начала XIX века, копии и муляжи обмундирования и вооружения солдат противоборствующих армий.

Экспозиция третьего зала продолжает тему наполеоновских войн в Восточной Пруссии. Здесь подлинные предметы: холодное и огнестрельное оружие, детали униформы и снаряжения русской и французской армий начала XIX века и пр.

Четвертый зал – экспозиция о двух Восточно-Прусских операциях: 1914 и 1945 годов, документы, фото и предметы быта жителей Прейсиш-Эйлау и первых переселенцев.