Власти потребовали от генподрядчика онкоцентра увеличить количество рабочих на объекте

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Для ликвидации отставания от графика генподрядчику строительства онкоцентра в Калининграде необходимо довести штатную численность рабочих до 350 человек. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз в ходе рабочего выезда на объект.

Сейчас на объекте на 93% выполнены железобетонные конструкции – полностью завершить этот этап планируется до конца декабря. Внешние инженерные сети готовы на 80%.

«Перед подрядчиком стоит одна из первостепенных задач по устройству теплового контура здания для выполнения внутренних отделочных работ в осенне-зимний период. В настоящий момент строители ведут подготовку под заливку полов», - сообщил глава министерства.

Что касается дополнительных рабочих, их должны принять в штат в течение недели, заверил представитель генподрядчика.