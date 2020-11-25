В Ботаническом саду в Калининграде раньше времени расцвел алоэ

В домашних условиях алоэ цветет очень редко, поэтому его называют еще — «столетник». Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В Ботаническом саду БФУ имени И. Канта раньше обычного расцветает древовидный алоэ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«В домашних условиях алоэ цветет очень редко, поэтому его называют еще — «столетник». Но в нашем саду алоэ цветет ежегодно: из пазухи верхних листьев уже осенью появляются длинные огромные стрелки со свечками цветков. В природе он обычно цветет в декабре — ведь он из Африки, а там как раз в это время лето», - рассказали в Ботаническом саду.

В эти же дни в ботсаду цветет Волшебный орех, который используется в медицине и парфюмерии.