Власти выбрали подрядчиков ремонта десяти областных дорог в 2021 году

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Фото: Александр Подгорчук
Власти определили подрядчиков ремонта десяти автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пять адорог протяженностью более 45 километров будет ремонтировать дорожное предприятие «Черняховский райавтодор». Срок окончания работ – ноябрь 2021 года. Четыре областные трассы отремонтирует подрядчик ДЭП №2, а Дорогу «Щукино-Жилино-Лунино-Весново» приведет в порядок «Балтдормостстрой».
Всего планируется отремонтировать десять участков дорог общей протяженностью более 113 километров.