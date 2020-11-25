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Власти выбрали подрядчиков ремонта десяти областных дорог в 2021 году

Всего планируется привести в порядок 113 километров
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Власти определили подрядчиков ремонта десяти автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пять адорог протяженностью более 45 километров будет ремонтировать дорожное предприятие «Черняховский райавтодор». Срок окончания работ – ноябрь 2021 года. Четыре областные трассы отремонтирует подрядчик ДЭП №2, а Дорогу «Щукино-Жилино-Лунино-Весново» приведет в порядок «Балтдормостстрой».

Всего планируется отремонтировать десять участков дорог общей протяженностью более 113 километров.