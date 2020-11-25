Калининградские переработчики, закопавшие отходы на территории своего предприятия, угрожали экологам

Бочки с неизвестным содержимым на территории предприятия Фото: Зеленый Фонд

«Комсомолка» уже писала о том, что в поселке Орловка Гурьевского района недалеко тот предприятия, занимающегося переработкой пластиковых отходов, обнаружена свалка мусора. Часть отходов (в том числе и медицинских) закопана в землю на соседнем участке, а часть хранится под открытым небом в мешках, бочках и кучах. Незадолго до проверки, инициированной министерством природных ресурсов и экологии, зафиксировать нарушения пытались экологи из организации «Зеленый фонд». Однако активисты столкнулись с агрессивной реакцией руководства предприятия.

- Пояснить губительные для окружающей среды нарушения собственники предприятия отказались, - сообщает руководитель организации Олег Иванов. – А учредители ООО «Полимер» (компания по переработке отходов) Николай Шаркевич и Виктор Копылов из Орловки оказались недовольны общественной инспекцией окрестностей своего предприятия, поэтому решили заблокировать наш автомобиль грузовиком, и почти два часа удерживали в поселке.

На опубликованном видео предприниматель, распорядившийся заблокировать автомобиль экологов, заявил, что «это его территория», и он «никого не приглашал». Для разрешения конфликта потребовалось обращение в правоохранительные органы.

Сами же экологи утверждают, что на территорию предприятия завозится грунт, который перемешивается с отходами и равномерно распределяется по всей площади, несмотря на близость реки Гурьевка. Напомним, по этому факту уже начались административные расследования.