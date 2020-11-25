В Зеленоградске три подвыпившие девушки устроили погром на отремонтированной улице

Три погромщицы 21, 22 и 25 лет появились в районе недавно отремонтированной улицы Крымской в Зелеоградске в первом часу ночи со вторника на среду. Как сообщает газета «Волна», подвыпившие девушки принялись сбрасывать на землю вазоны с цветами, а потом отправились на променад, где попытались поломать еще и спортивные снаряды.

Бурная деятельность девиц попала в объективы камер «Безопасного города», и уже скоро на место происшествия выехали полицейские. Они установили, что все трое - местные жительницы, которые повредили вазы «из хулиганских побуждений». На девушек составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Также решается вопрос о возмещении причиненного ущерба.