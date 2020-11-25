«Балтика» обыграла «Шинник», забив три гола за 15 минут

Сегодня вечером калининградская «Балтика» провела выездной матч 24-го тура ФНЛ. В Ярославле наша команда встречала с местным «Шинником».

Счет уже на 4-й минуте открыл защитник Игорь Юрганов. Спустя 6 минут отличился нападающий Мирослав Маркович, который на 19-й минуте оформил дубль. До конца первого тайма зрители увидели еще один гол: форвард «Шинника» Альбек Гонгапшев огорчил-таки голкипера балтийцев Евгения Латышонка. На этом голевая феерия иссякла - матч так и завершился со счетом 3:1 в пользу «Балтики».

После победы балтийцы взобрались на 9-е место с 34 очками. Теперь до зимнего перерыва осталось сыграть всего два матча. Следующую встречу «Балтика» проведет дома в воскресенье, 29 ноября, против московского «Торпедо». Затем 5 декабря предстоит вылет в Тольятти в гости к «Акрону».