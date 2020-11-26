Калининград вошел в топ-6 самых притягательных направлений 2020 года

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил топ-6 самых притягательных направлений 2020 года. Для составления рейтинга были исследованы 1500 отзывов туристов. В итоге лидерами стали Калининград, Крым, Мурманская область, Карелия, Алтай и Кавказские Минеральные Воды. По оценке туристов, это направления, куда хочется непременно вернуться, а природу не испортит никакая инфраструктура.

Лидеры рейтинга получили больше всего положительных отзывов. Путешественники, в частности, отметили, большое количество интересных природных и исторических мест, а также культуру и климат, непохожие на типичные города России. Так в Калининграде туристы ценят «европейский шарм», в Карелии и Мурманской области - настоящую тундру, на Алтае - «просто космическую природу».