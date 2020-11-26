В Калининградской области разыскали школьницу, пропавшую шесть дней назад

15-летняя школьница пропала в прошлую пятницу, 20 ноября. Она вышла из своего дома на улице Железнодорожная в поселке Пушкино Нестеровского района, чтобы проводить подругу, но назад не вернулась.

К поискам подключились полиция и волонтеры. Друзьям и знакомым девочки разослали информацию и попросили передать ей при встрече, чтобы она позвонила родными. Это сработало. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Запад», девочка сама вышла на связь и сообщила, что находится у подруги в Нестерове. Оттуда ее забрали полицейские и привезли в родной поселок.