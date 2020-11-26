В Балтийске задержали мошенников-гастролеров из Петербурга

В Калининградской области задержаны мошенники из Санкт-Петербурга, которые занимались перепродажей медицинских перчаток. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Директор онлайн магазина из Петербурга и его знакомый индивидуальный предприниматель скупали в калининградских супермаркетах медицинские перчатки и перепродавал в интернете.

«Для того чтобы приобретать товары по ценам на порядок ниже реальной стоимости и соответственно получать наибольшую выгоду от перепродажи, злоумышленники прямо в торговых залах магазинов наклеивали на упаковки поддельные этикетки.», - рассказала представитель УМВД

Злоумышленников задержали на съемной квартире в Балтийске, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору». Общая сумма ущерба устанавливается.