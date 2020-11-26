В Калининграде выявили 189 новых случаев коронавируса за сутки

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 189 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области по состоянию на четверг, 26 ноября, зарегистрировано 10712 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 25 487 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 524 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 073 человека.