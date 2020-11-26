В мэрии рассказали, на каких улицах в Калининграде в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 26 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов счета не будет на ул. Фрунзе 6, Московский пр-т 97, ул. С. Тюленина 15

До 20 часов электричество отключено на ул. Достоевского 2-6,12-16,3,7,11-17, ул. А.Невского 99-105; а также ул. Белгородская 7.

От холодной воды для установки водомеров отключены: ул. Клиническая 27 – с 10.00 до 13.00; Московский пр-т 186 – с 10.00 до 15.00.