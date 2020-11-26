«Его будто трактор переехал»: под Калининградом насмерть сбили человека

Вечером 24 ноября в полицию поступило сообщение о том что на обочине дороги «Гурьевск – Каширское» неподалеку от поселка Рассвет лежит человек без признаков жизни.

Прибывшая «Скорая помощь» доставила пребывавшего в состоянии комы мужчину в больницу, где у пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также тяжелейшие сочетанные травмы, судя по всему, полученные в результате наезда автомобиля. «Мужика будто трактором переехали» - делились впечатлениями очевидцы. Спустя некоторое время пострадавший скончался, не приходя в сознание.

При погибшем нашли паспорт на имя 38-летнего жителя поселка Некрасово Гурьевского района. И теперь разыскивают виновника смертельного ДТП. По предварительным данным, наезд произошел около 19:40 а неосвещенном прямом участке автотрассы рядом с железнодорожным переездом. Свидетелей ДТП просят обращаться в Гурьевский отдел полиции.