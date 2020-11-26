Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию

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В этом году «антикризисный» конкурс был направлен на сохранение профессиональных команд некоммерческих организаций в условиях пандемии. Если целью предыдущих конкурсов было поддержать стартапы в сфере социального предпринимательства, то новые реалии изменили подход. Организаторы решили помочь именно некоммерческим организациям, которые уже продемонстрировали потенциал социального воздействия.

Участниками, чьи лидеры уже являются полуфиналистами, финалистами и победителями конкурсов фонда «Навстречу переменам» с 2012 по 2019 годы, стали 40 организаций. В финал конкурса вышли 15 проектов, среди них были выбраны 8 победителей, которые получили по 650 000 рублей.

- Пандемия испытывает на прочность компании, бизнесы и людей, - подчеркнул Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2. - Однако если из-за кризиса остановится социальный проект – успешно работающий с проблемой и влияющий на множество людей вокруг – последствия будут более чем драматичны. Особенные дети не найдут свое место в обществе, родители больного ребенка окажутся наедине со своей бедой, а сложные подростки так и останутся в конфликте с этим миром. Мы не можем этого допустить. Нам было важно, чтобы лучшие проекты, которые доказали свою эффективность, работали и адаптировались к новым условиям. Tele2 смогла приспособиться к этим реалиям, продолжить развивать бизнес даже в трудное для всех время, и нам есть чем поделиться с воспитанниками фонда. Это не только финансовая поддержка – мы готовы предложить все наработанные антикризисные практики и сделать все возможное для сохранения социальных проектов, которые так важны для здорового и процветающего общества.

Ознакомиться с победителями и финалистами можно в их видеопрезентациях.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За время работы участниками программ организации стали более 300 проектов, а ее подопечные изменили к лучшему жизнь около 400 тыс. тысяч детей и подростков.