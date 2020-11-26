12 школьников, 22 медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 189 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- 44 пенсионера;
- 22 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 8 сотрудников образовательных учреждений;
- 12 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 работников торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 3 сотрудника банка;
- 47 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 12 учащихся (гимназия 1, лицей 49, школа 50, школа 36, школа 43, АПКМК, школа будущего, школа 1 Гусев, Славянская школа);
- 2 студента (БФУ, КГТУ);
- 2 ребёнка до года;
- 14 неработающих
Всего в области по состоянию на четверг, 26 ноября, зарегистрировано 10 712 случаев заболевания.