12 школьников, 22 медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 189 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 44 пенсионера;

- 22 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 8 сотрудников образовательных учреждений;

- 12 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 работников торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 4 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 3 сотрудника банка;

- 47 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 12 учащихся (гимназия 1, лицей 49, школа 50, школа 36, школа 43, АПКМК, школа будущего, школа 1 Гусев, Славянская школа);

- 2 студента (БФУ, КГТУ);

- 2 ребёнка до года;

- 14 неработающих

Всего в области по состоянию на четверг, 26 ноября, зарегистрировано 10 712 случаев заболевания.