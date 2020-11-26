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Прокуратура проводит проверку в Детской областной больнице, где врач сделал операцию ребенку на здоровой руке

Правоохранители намерены дать оценку действиям медиков
Надежда РЖЕВСКАЯ
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По предварительным данным, врач Детской областной больницы перед операцией не посмотрел на рентгеновский снимок, что и привело к ошибочным действиям.

По предварительным данным, врач Детской областной больницы перед операцией не посмотрел на рентгеновский снимок, что и привело к ошибочным действиям.

Фото: Правительство Калининградской области

Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с сообщениями о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По предварительным данным, врач Детской областной больницы Калининградской области прооперировал по ошибке ребенку здоровую руку вместо больной, - говорится в сообщение. - Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи.

В прокуратуре заявили, что по результатам проверки будет дана оценка действиям врачей.

Накануне мама прооперированной девочки сообщила о случившемся в социальных сетях, написала заявление в Следственный комитет. Подробности – здесь.