Прокуратура проводит проверку в Детской областной больнице, где врач сделал операцию ребенку на здоровой руке

По предварительным данным, врач Детской областной больницы перед операцией не посмотрел на рентгеновский снимок, что и привело к ошибочным действиям. Фото: Правительство Калининградской области

Прокуратура Калининградской области проводит проверку в связи с сообщениями о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По предварительным данным, врач Детской областной больницы Калининградской области прооперировал по ошибке ребенку здоровую руку вместо больной, - говорится в сообщение. - Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи.

В прокуратуре заявили, что по результатам проверки будет дана оценка действиям врачей.

Накануне мама прооперированной девочки сообщила о случившемся в социальных сетях, написала заявление в Следственный комитет. Подробности – здесь.