В Калининграде бизнесмен-строитель обманул бизнесмена-мебельщика

Судя по тому, что свою строительную фирму 41-летний предприниматель зарегистрировал на подставное лицо, он вполне мог изначально планировать «кинуть» делового партнера, заключившего с ним контракт на поставку мебели. Получив товар на 2 миллиона 340 тысяч рублей, «строитель» просто перестал выходить на связь с директором мебельной фабрики, так и не заплатив деньги. В итоге разбираться в этой истории пришлось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

- Оперативники тщательно изучили документацию, опросили свидетелей, в результате чего выяснили имя организатора аферы и задержали его, - рассказала, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. - Выяснилось, что похищенную мебель мужчина перепродал.

Действия фирмача квалифицировал как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. За что по закону полагается лишение свободы на срок до 10 лет. Но этим следствие может не ограничится. Как сообщили в пресс-службе УМВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела еще и по статье УК РФ «Образование юридического лица через подставных лиц».