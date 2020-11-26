В Калининграде разыскивают 15-летнего школьника

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде объявили в розыск 15-летнего Алексея Гуськова-Филиппова, который вышел из дома на проспекте Мира в Калининграде. Школьник пропал еще 24 ноября.

Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в «ВКонтакте».

Также требуется помощь в распространении ориентировок в сети интернет (паблики ВК, ОК, FB).

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 508-038 или 520-444 (бесплатный звонок).