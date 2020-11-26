В Калининграде агрессивные воры оказали сопротивление полиции при задержании

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В Калининграде полицейские и сотрудники ЧОП задержали подозреваемых в краже из уличного торгового термобокса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на Аллее Смелых. Ночью на пульт дежурного поступило сообщение о том, что неизвестные разбили терминал, на место выехал совместный патруль.

«Злоумышленники увидев полицейский автомобиль попытались скрыться и даже оказали сопротивление, однако были задержаны. Похищенные вещи изъяты», - сообщили в пресс-службе полиции

В отношении ранее неоднократно судимых 20-летних подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража».