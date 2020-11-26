Корвет Балтфлота «Бойкий» вышел в Атлантику для поиска подводной лодки

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Корвет «Бойкий» вышел в Атлантический океан, завершив выполнение задач в проливе Ла-Манш. Поход совершается в рамках выполнения плановых учебно-боевых задач в зоне ответственности Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в северо-восточной части Атлантического океана экипаж корвета «Бойкий» отработает задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолета Ка-27.

«Также будет проведено учение по нанесению ракетного удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника, с выполнением электронных ракетных пусков и отработаны вопросы противовоздушной обороны корабля», - отметили в пресс-службе.

Основная задача нынешнего похода – обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.