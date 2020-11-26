В Калининграде задержали объявленного в федеральный розыск вора

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининградской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Багратионовске сотрудники группы задержания вневедомственной охраны заметили у одного из домов на улице Загородной компанию мужчин, распивающих спиртные напитки. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, один из них попытался скрыться во дворе дома, но был задержан.

В ходе проверки личности по базе данных было установлено, что 23-летний мужчина находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Москве. Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в ближайший отдел полиции.