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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Калининграде на водителя завели дело за сбитого велосипедиста
В Калининграде водитель легковушки, сбивший велосипедиста, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в январе этого года на улице Багратиона. 50-летний водитель «Ситроена» при выезде со двора не уступил дорогу и сбил ехавшего по тротуару велосипедиста.
39-летний велосипедист получил тяжелые травмы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до двух лет лишения свободы.