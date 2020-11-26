. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде на водителя завели дело за сбитого велосипедиста

В Калининграде водитель легковушки, сбивший велосипедиста, стал фигурантом уголовного дела. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в январе этого года на улице Багратиона. 50-летний водитель «Ситроена» при выезде со двора не уступил дорогу и сбил ехавшего по тротуару велосипедиста.

39-летний велосипедист получил тяжелые травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до двух лет лишения свободы.