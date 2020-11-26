Оперштаб: В Калининградской области занята 951 «ковидная» койка

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В калининградских больницах по состоянию на четверг, 26 ноября, занята 951 койка для пациентов с коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в области для пациентов с COVID-19 развернуто 1746 мест.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 189 новых случаев коронавируса, выздоровело 108 человек.

По данным оперштаба, по состоянию на четверг, в регионе на COVID-19 обследовано 360 746 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2 572 еловека.