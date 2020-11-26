На Балтфлот уже прибыло более 3500 призывников из Калининграда и регионов РФ

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С начала осеннего призыва в соединения и части Балтийского флота уже прибыло более 3500 новобранцев из Калининградской области и более 20-ти регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«На сборном пункте Калининградской области организовано экспресс-тестирование призывников для недопущения распространения коронавируса в воинских частях ВС РФ. Усилия должностных лиц призывных комиссий и военных комиссариатов в настоящее время сосредоточены на обеспечении сохранности здоровья призывников», - сообщили в пресс-службе флота.

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года корабли и части Балтийского флота пополнят более пяти тысяч новобранцев.