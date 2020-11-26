Жителя Светлогорска будут судить за оскорбление следователя в зале суда

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В Светлогорский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, который оскорбил следователя в ходе судебного заседания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В феврале этого года обвиняемого по уголовному делу доставили в суд для решения вопроса о продлении ему срока содержания под стражей. Там он грубо оскорбил женщину-следователя.

После хамского выпада обвиняемого на него завели второе уголовное дело, на этот раз по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства». Судебное заседание по этому уголовному делу назначено на 7 декабря.