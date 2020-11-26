В Калининграде спасают лебедя из Балтийска с пулей в лапе

Лебедя нашли в Балтийске. Фото: Биосфера Балтики

Калининградские активисты из организации «Биосфера Балтики» спасают лебедя, найденного в Балтийске.

«По словам нашедших лебедя, у него что-то с лапой. И действительно, сустав на одной лапе увеличен. По рентгеновскому снимку в этом месте развивается остеомиелит, выше застряла дробь, мышцы лапы сильно уменьшены. Лебедь давно ей не пользуется», - рассказали в группе «Биосфера Балтики: реабилитация диких животных» в «ВКонтакте».

Специалистам предстоит определиться, можно ли под местным наркозом извлечь пульку. Ее, кстати, хорошо видно на рентгеновском снимке.

Пульку видно на рентгеновском снимке. Фото: Биосфера Балтики

Волонтеры по-прежнему собирают пожертвования на медицинские препараты для животных. Помочь можно в группе.