В Калининграде представят выставку художника Белютина, против которого выступал Хрущев

Художник создал свой особый стиль, так называемую «модульную живопись». Фото: Александр КАТЕРУША

В калининградском Музее изобразительных искусств готовятся к открытию выставки живописи Элия Белютина и учеников его студии «Новая реальность». Белютин – большой художник, педагог, теоретик искусства, основоположник теории «всеобщей контактности».

Он известен, в том числе, и участием в скандальной выставке в Манеже 1962 года. Тогда Никита Хрущев разгромил выставку, обругав живописцев-авангардистов. После случившегося неугодного Белютина и его учеников объявили запрещенными, а картины арестовали. Наш музей обладает редкими работами художника 40-х годов, чем не могут похвастаться другие музеи.

«Опираясь на положения конструктивизма и супрематизма, художник создал свой особый стиль, так называемую «модульную живопись», язык символов. «Модули» отображают ощущения от предмета или понятия на плоскости и их взаимодействие в пространстве, выстраивают при помощи четких и ярких символов нарратив в абстракции», - отмечают искусствоведы.

- Выставка - это дань огромного уважения и почтения по отношению к Нине Михайловне Молевой, вдове художника, другу и покровителю Музея на протяжении всей его истории накануне ее 95-летнего юбилея, - отметила директор музея Галина Заболотская.

Писательница, кандидат искусствоведения, доктор исторических наук, профессор Нина Молева живет в Москве и является хранительницей наследия художника Элия Белютина. Свой день рождения она будет праздновать 5 декабря.

Выставка откроется в пятницу, 27 ноября и продлится до 20 декабря.