В Полесске осудили виновного в гибели человека на пожаре

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В Полесске осудили местного жителя, который поджег жилой дом. В результате пожара погиб человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

10 ноября 2019 года злоумышленник поджег одежду в общем коридоре жилого дома на четыре квартиры. Один из жильцов смог вывести из помещения жену и детей, однако сам получил ожоги 2-3 степени и спустя некоторое время скончался в больнице.

Свою вину в совершении преступления пироман не признал. Суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии поселении.