Полиция: В ДТП под Гусевом погиб 42-летний водитель БМВ, уехавший из больницы после инсульта

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Стали известны обстоятельства ДТП в Гусевском районе, которое произошло днем в четверг, 26 ноября.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, 42-летний водитель БМВ не справился с управлением и врезался в опору моста. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«По предварительным данным мужчина днем, раньше положенного срока покинул больницу, в которой проходил восстановление после инсульта», - сообщили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.