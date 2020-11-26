В Калининграде пляжам и мостам будут присваивать названия

Городским пляжам в Калининграде можно будет присваивать официальные названия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Помимо пляжей, собственными топонимами обзаведутся и мостовые сооружения, но уже как элементы улично-дорожной сети, наряду с аллеями, бульварами, магистралями, переулками, площадями, проездами, проспектами, проулками, разъездами, спусками, трактами, тупиками, улицами и шоссе.

«Это узаконит юридически уже фактически существующие определения, такие как мосты, эстакады, путепроводы, которые по сути как раз и являются мостовыми сооружениями, - сообщили в мэрии Калининграда. - Что же касается «городских пляжей», то опять же они фактически давно существуют в городе, речь идет о прибрежных полосах озер Шенфлиз, Пелавское, озера в мкр. им. А. Космодемьянского».

В мэрии добавили, что калининградцы могут принять активное участие, предлагая свои названия для любых городских топонимов.